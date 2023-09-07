Губернатор Голубев сообщил об уничтожении двух беспилотников над Ростовом-на-Дону

По словам главы региона, один человек пострадал, но от госпитализации отказалсяГубернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что около трех часов ночи в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны.
По словам главы региона, один человек пострадал, но от госпитализации отказалсяГубернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что около трех часов ночи в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны.
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