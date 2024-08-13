Новые требования к автоаптечке вступят в силу с 1 сентября

Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября. В новый состав аптечки включили медицинские маски и перчатки, одноразовую маску для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязки и хирургические ножницы.