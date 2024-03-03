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В Израиле спрогнозировали ужесточение позиции страны в отношении Москвы

Позиция Израиля в отношении России постепенно будет становиться более агрессивной, заявил в беседе с Business Insider представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Позиция Израиля в отношении России ВСЕГДА БЫЛА ЖЕСТКОЙ. Просто раньше они позволяли себя облизывать со стороны российского руководства, а теперь ВСЕ!! Надеюсь,больше этого не будет. И - пошли они вон!! Кто они такие, по сути? Сравнить Россию и Израиль, да последние никто и ничто!! Да и находятся вообще за тысячи км от России... (Бог миловал от таких соседушек)... Еще нужно израильскую русофобскую организацию &quot;Сохнут&quot; выдворить из России. ХВАТИТ УЖЕ вспоминать &quot;еврейских бабушек&quot;!! ДОМА, ЛИЧНО, ЧТИТЕ ЭТИХ БАБУШЕК, а не всей Россией!!
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