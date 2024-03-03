В Израиле спрогнозировали ужесточение позиции страны в отношении Москвы

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лина любимцева

Позиция Израиля в отношении России ВСЕГДА БЫЛА ЖЕСТКОЙ. Просто раньше они позволяли себя облизывать со стороны российского руководства, а теперь ВСЕ!! Надеюсь,больше этого не будет. И - пошли они вон!! Кто они такие, по сути? Сравнить Россию и Израиль, да последние никто и ничто!! Да и находятся вообще за тысячи км от России... (Бог миловал от таких соседушек)... Еще нужно израильскую русофобскую организацию "Сохнут" выдворить из России. ХВАТИТ УЖЕ вспоминать "еврейских бабушек"!! ДОМА, ЛИЧНО, ЧТИТЕ ЭТИХ БАБУШЕК, а не всей Россией!!