В Панфиловском сельском поселении отметили 155-летний юбилей основания поселка Панфилово. Это событие собрало жителей и гостей, чтобы отметить богатую историю и достижения своего родного края.
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В Панфиловском сельском поселении отметили 155-летний юбилей основания поселка Панфилово. Это событие собрало жителей и гостей, чтобы отметить богатую историю и достижения своего родного края.