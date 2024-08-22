С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 463 подписчика

Есть или не есть: 25 малоизвестных фактов о вегетарианстве

Есть или не есть: 25 малоизвестных фактов о вегетарианстве

Вегетарианство или мясоедение. В последние годы все большее распространение получает мнение, что вегетарианская диета является гораздо более здоровым способом питания, а потребление чрезмерного количества мяса (особенно красного) чрезвычайно вредно для сердца, кровеносных сосудов и общего состояния здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх