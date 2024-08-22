Есть или не есть: 25 малоизвестных фактов о вегетарианстве

Вегетарианство или мясоедение. В последние годы все большее распространение получает мнение, что вегетарианская диета является гораздо более здоровым способом питания, а потребление чрезмерного количества мяса (особенно красного) чрезвычайно вредно для сердца, кровеносных сосудов и общего состояния здоровья.
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