На детской площадке одного из жилых комплексов в Новой Москве разгорелся скандал. Уроженка средней Азии дала пощечину русскому ребенку, сообщила газета mk.
В Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VГ
Vova Гарин
Выкинуть в тришей за шкирку всех нерусей:-ВОН!
Ответить
9 час.
Нина Прыгун
почему же мы такие безвольные стали, одну чурку не не можем на место поставить,а сдачу дать слабо или только на телефон снимать можем?
Ответить
6 час.
Козлов Владимир
Слова-слова а воз и ныне там. Плюют на нас, а мы только языками машем
Ответить
5 час.
Свежие комментарии