«Необоснованно включили в тарифы»: ФАС предписала РЭК исключить из тарифов на электроэнергию в Омской области 913 млн рублей.
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«Необоснованно включили в тарифы»: ФАС предписала РЭК исключить из тарифов на электроэнергию в Омской области 913 млн рублей.