Пленный: Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ

По словам пленного украинца, его командир назвал эти курсы пустой денег и времени.Военные ВСУ, приехавшие в Великобританию учиться «натовским стандартам войны», обнаружили, что учить их будут люди без боевого опыта, при том, что многие ВСУшники воевали с 2014 года.