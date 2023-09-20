Бристольский университет насчитал около 11 тысяч рекламных сообщений о ставках во время первого тура АПЛ

Университет Бристоля провел исследование рекламы азартных игр для британского телеканала Channel 5. По данным The Guardian, исследование затронуло матчи первого тура АПЛ, которые проводилось в период с 11 по 14 августа.
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