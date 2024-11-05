Учителю вернули деньги, переведенные мошенникам, а военнослужащий был обманут на 700 тысяч рублей

В Хабаровском крае продолжается борьба с мошенничеством. Прокуратура вернула учительнице из села Селихино Комсомольского района 180 тысяч рублей, которые были переведены мошенникам после звонка со спецоперации.
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