Готовим не самый простой, но вкусный и необычный татарский рецепт. Талкыш-калеве к чаю — сладкие «волосы» на вашей кухне! Ингредиенты Вода — 0,18 лСахар — 0,45 кгМука — 0,5 кгМасло топленое — 0,25 кгМед — 0,1 кг Способ приготовления В кастрюле с водой и медом растопить сахар.