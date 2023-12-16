НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Экс-защитник «Рейнджерс» Гаек подписал контракт с «Пардубице» до 2028 года. «Тампа» выбрала игрока под 37-м номером на драфте

25-летний защитник подписал соглашение с «Пардубице» до 2028 года. В нынешнем сезоне чешский игрок выступал за «Уилкс-Бэрри» – фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ – и провел 11 матчей в регулярном чемпионате, не набрав очков за результативность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх