Россия вернула 800 миллиардов. Мишустин продолжает национализацию.

Константин Котельников

Мораль - Приватизация - говно, приватизаторы - говнюки, а место говна в сортире, а не на Рублевке!!! Хватит уже рукоблудителям грабить!! Не приведи, Господь, я, уже не сильно молодой, но топор и дубину еще смогу поднять!