Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Последние 2,5 года в России проходила так называемая "скрытая национализация".
Россия вернула 800 миллиардов. Мишустин продолжает национализацию.
Комментарии
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Константин Котельников
Мораль - Приватизация - говно, приватизаторы - говнюки, а место говна в сортире, а не на Рублевке!!! Хватит уже рукоблудителям грабить!! Не приведи, Господь, я, уже не сильно молодой, но топор и дубину еще смогу поднять!
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6 час.
Константин Котельников
Это "другое", это друзья, сами знаете кого. Низ-зя...
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6 час.
Семен Борисов
Согласен,но тут время подошло делать выбор,или страна и доверяющий народ,или друзья,которые смотрят на запад и обворовывают народ!
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1 час.
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