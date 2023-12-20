Вице-президент США Харрис призвала Израиль к более точечным ударам по ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства.
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