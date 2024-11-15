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В Курске 63-летний пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки

<p style="text-align:justify"><strong>Жуткая история произошла летом прошлого года. 63-летний житель Курской области подошел к спящей 13-летней дочери свояченицы, которая ночевала в его доме, и вступил с ней в половую связь.

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