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Особенный подарок: украинцам пригрозили повестками за прогулку на Новый год

Особенный подарок: украинцам пригрозили повестками за прогулку на Новый год

Всех тех, кто нарушит комендантский час в новогоднюю ночь, правоохранители будут задерживать и отправлять в отделы, ведь ими «очень интересуются» военкоматы, заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.

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