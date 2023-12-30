Особенный подарок: украинцам пригрозили повестками за прогулку на Новый год

Всех тех, кто нарушит комендантский час в новогоднюю ночь, правоохранители будут задерживать и отправлять в отделы, ведь ими «очень интересуются» военкоматы, заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.