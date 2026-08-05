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Регионы России

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Десять ведомств и более 35 служебных собак: в Екатеринбурге пройдёт турнир кинологов по поиску оружия и наркотиков

Десять ведомств и более 35 служебных собак: в Екатеринбурге пройдёт турнир кинологов по поиску оружия и наркотиков

В четверг, 6 августа в Екатеринбурге состоится личное первенство Свердловской областной организации «Динамо» по многоборью среди специалистов по обучению служебных собак, посвященное 102-й годовщине образования кинологических подразделений ОВД.

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