Сергей Мавроди : что воры в законе хотели сделать с главным мошенником России

Сергей Мавроди, известный мошенник и авантюрист, стал одним из символов 90-х годов в России. Благодаря своей харизме и чутью, он смог превратиться из обычного выпускника кафедры «Прикладной математики» МИЭМ в коммерческого мошенника, обманувшего вкладчиков в 107 странах мира.