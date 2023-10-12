Сергей Мавроди : что воры в законе хотели сделать с главным мошенником России

Сергей Мавроди, известный мошенник и авантюрист, стал одним из символов 90-х годов в России. Благодаря своей харизме и чутью, он смог превратиться из обычного выпускника кафедры «Прикладной математики» МИЭМ в коммерческого мошенника, обманувшего вкладчиков в 107 странах мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии