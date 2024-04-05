Почему так тяжело терять родителя в молодом возрасте – мнение эксперта

Потеря родителя никогда не бывает легкой. Хотя горе детей и подростков, потерявших родителей, широко признается благотворительными организациями и средствами массовой информации, многие игнорируют людей в возрасте от двадцати до тридцати лет.
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