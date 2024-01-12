Синоптик Котилевская: в Москве 12 января будет -13 градусов и пройдет снег

Рабочая неделя в Москве завершится похолоданием и небольшими осадками. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
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