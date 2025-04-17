Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей

Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей

Цена вопроса Отток денег за рубеж — это серьезная проблема для России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов.

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