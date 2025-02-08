Основание Петербургской академии наук и Петербургского университета - огромный шаг для укрепления страны.
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Основание Петербургской академии наук и Петербургского университета - огромный шаг для укрепления страны.
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