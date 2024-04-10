Новые скриншоты Star Wars: Outlaws показывают разнообразные локации из игры Студия M...

Новые скриншоты Star Wars: Outlaws показывают разнообразные локации из игрыСтудия Massive Entertainment совместно с французским издателем Ubisoft Entertainment провели эпичную демонстрацию сюжетного трейлера Star Wars: Outlaws.
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