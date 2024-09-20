В Перми почтили память погибших во время стрельбы в университете: спустя три года боль не утихает

ПЕРМЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В Пермском государственном национальном исследовательском университете около корпуса № 8 состоялся траурный митинг в память о жертвах трагедии, которая случилась на территории кампуса ровно три года назад, 20 сентября.
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