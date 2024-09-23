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Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

Танки Т-80: ГТД топлива жрёт много — и не последнюю роль в этом играет водитель

От опыта механика-водителя зависит многое, ведь умелое вождение танка — это не только эффективное маневрирование на местности, успешное преодоление различных препятствий и выбор оптимальных режимов движения и маршрутов, но и существенная экономия топлива.

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