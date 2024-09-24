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Минфин: «голубые воротнички» останутся без работы

Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и эти изменения уже начинают происходить, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на форуме «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?»«Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает», – приводит РИА «Новости» слова замминистра.

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