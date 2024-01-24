В Челябинске больше сотни домов остались без водоснабжения

Из-за крупной коммунальной аварии без водоснабжения остались жители Ленинского района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вечером вторника, 23 января, в Ленинском районе при проведении строительных работ подрядчиком МРСК Урала – ООО ПКП «Финстройинвест» – поврежден водовод D-500 мм.
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