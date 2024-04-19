В Барнауле могут возвести развязку на проспекте Строителей. Что этому мешает?

Проект гаража на пересечении Павловского тракта и Строителей обсудили 18 апреля на заседании градсовета города На пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле в ближайшем будущем может появиться двухуровневая развязка.