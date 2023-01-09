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Донован Митчелл: «Мы сделали много хорошего в «Юте». Надеюсь, в Солт-Лейк-Сити меня поддержат»

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл поделился ожиданиями от намеченного на вторник визита в Солт-Лейк-Сити, где в составе «Джаз» он провел первые годы карьеры в НБА.

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