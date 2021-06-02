США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран — Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены работать над формированием международной коалиции для привлечения к ответственности государств, не принимающих должных мер в борьбе с хакерами, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены работать над формированием международной коалиции для привлечения к ответственности государств, не принимающих должных мер в борьбе с хакерами, передает ТАСС.
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