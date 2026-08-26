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Царьград

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Почему южнокорейские авто теряют популярность в России: дело в утильсбор

Почему южнокорейские авто теряют популярность в России: дело в утильсбор

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию сократился вдвое - в июле он составил 50,1 млн долларов. Эксперты связывают спад с новым порядком расчёта утильсбора, из‑за которого стоимость мощных машин резко выросла.

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