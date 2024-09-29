Льюис Хэмилтон опубликовал заявление после критики Mercedes

Льюис Хэмилтон опубликовал заявление после критики MercedesLAT Images / MercedesCемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон спустя неделю гонки в Сингапуре опубликовал заявление, в котором рассказал, что у него нет претензий к Mercedes по тактике.