Льюис Хэмилтон опубликовал заявление после критики Mercedes

Льюис Хэмилтон опубликовал заявление после критики MercedesLAT Images / MercedesCемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон спустя неделю гонки в Сингапуре опубликовал заявление, в котором рассказал, что у него нет претензий к Mercedes по тактике.
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