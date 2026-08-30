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За рулем

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В этой стране пенсионерам разрешили гонять по автобанам

В этой стране пенсионерам разрешили гонять по автобанам

Итальянские власти в последний момент развернули спорную реформу дорожных правил, которая грозила серьезно усложнить жизнь пожилым итальянским водителям.

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