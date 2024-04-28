Тренер Игнатьев заявил, что "Зенит" является фаворитом игры с "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что в центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" преимуществом будет обладать гостевая команда.
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