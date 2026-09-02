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Царьград

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Ученые зафиксировали потенциальный сигнал темной материи в шахте Южной Дакоты

Ученые зафиксировали потенциальный сигнал темной материи в шахте Южной Дакоты

Эксперимент вызвал оживленные дискуссии в научном сообществе. Американские физики, работающие в глубоководном подземном исследовательском центре Сэнфорд (штат Южная Дакота), сообщили о возможном обнаружении следа одной из самых неуловимых субстанций во Вселенной — темной материи.

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