Ученые зафиксировали потенциальный сигнал темной материи в шахте Южной Дакоты

Эксперимент вызвал оживленные дискуссии в научном сообществе. Американские физики, работающие в глубоководном подземном исследовательском центре Сэнфорд (штат Южная Дакота), сообщили о возможном обнаружении следа одной из самых неуловимых субстанций во Вселенной — темной материи.