Совесть – она такая! Она мучает не тех,кого она должна мучить,а только тех, у кого она есть. Можно ли потерять совесть и не заметить этого? А может быть так, что человек потерял совесть, но не хочет в этом признаться, так как жить без совести намного легче, чем под её постоянным контролем? А может совести не быть совсем, с рождения? А можно ли потерять совесть частично? Я расскажу об одной семье, вернее, о старшем Сергее, который был и остается моим другом, и его младшей сестре Ирине, а вы, читатели, сделаете вывод, что там у них с совестью не так или же всё в порядке.
Совесть, ты где? Рассказ о Сергее и сестре его Ирине
Комментарии
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ВераВерная
Может быть для тех, у кого совесть где-то заблудилась, поступки Ирины и покажутся нормальными. Может быть. А по-человечески, такое поведение сестры по отношению к брату - отвратительно и подло. Хотя можно ли ждать проявления каких-то родственных чувств к Сергею, если этой женщине плевать на собственных детей. К Сергею тоже есть вопросы. Когда мать состарилась, осталась одна, и с головой у неё начались проблемы, нельзя было пускать на самотёк происходящее. Всё надо делать вовремя. Можно же было нотариально заверить все манипуляции с недвижимостью, выбрав для этого подходящий момент. Сестра вот не растерялась, подсуетилась, и какими-то правдами и неправдами получила дарственную. Хотя, конечно, Сергей мог оспорить в суде это решение, и Ирина, зная это, наплевав на все этические и моральные нормы, квартиру быстро продала. Такие безбожные поступки наказываются. Свыше. Карму себе она уже испортила. Ну и конечно, не поделиться с братом немалым наследством от бабушки с дедушкой, ценными вещами, книгами, деньгами отца, накоплениями матери - мерзко и гадко. Вот так в одной семье выросли два совершенно разных человека. Так бывает. Кого винить? Не знаю...
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9 час.
ВераВерная
Длинный получился комментарий, но невозможно коротко написать о вопиющей несправедливости. Уж больно часто такие жизненные истории повторяются...
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9 час.
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