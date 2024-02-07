Совесть, ты где? Рассказ о Сергее и сестре его Ирине

ВераВерная

Может быть для тех, у кого совесть где-то заблудилась, поступки Ирины и покажутся нормальными. Может быть. А по-человечески, такое поведение сестры по отношению к брату - отвратительно и подло. Хотя можно ли ждать проявления каких-то родственных чувств к Сергею, если этой женщине плевать на собственных детей. К Сергею тоже есть вопросы. Когда мать состарилась, осталась одна, и с головой у неё начались проблемы, нельзя было пускать на самотёк происходящее. Всё надо делать вовремя. Можно же было нотариально заверить все манипуляции с недвижимостью, выбрав для этого подходящий момент. Сестра вот не растерялась, подсуетилась, и какими-то правдами и неправдами получила дарственную. Хотя, конечно, Сергей мог оспорить в суде это решение, и Ирина, зная это, наплевав на все этические и моральные нормы, квартиру быстро продала. Такие безбожные поступки наказываются. Свыше. Карму себе она уже испортила. Ну и конечно, не поделиться с братом немалым наследством от бабушки с дедушкой, ценными вещами, книгами, деньгами отца, накоплениями матери - мерзко и гадко. Вот так в одной семье выросли два совершенно разных человека. Так бывает. Кого винить? Не знаю...