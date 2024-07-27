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Региональная Юридическая Служба

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За такие деньги — это худший отпуск: туристы недовольны отдыхом на Черном море

За такие деньги — это худший отпуск: туристы недовольны отдыхом на Черном море

Фото: e1.ru/ Неблагоприятные погодные условия испытывают на прочность российских туристов на южных курортах Нынешний курортный сезон на российских южных направлениях стал настоящим экзаменом для путешественников.

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