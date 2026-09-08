Юлия Пересильд сыграет Снежную Королеву в фильме-мюзикле Алексея Нужного

Режиссёр Алексей Нужный анонсировал съёмки новой версии сказки «Снежная королева» (6+). Об этом он заявил на закрытой премьере своего нового фильма «Как и Иван в сказку попал» (6+), которая прошла в Нижнем Новгороде.