В России заявили о кризисе в ОБСЕ

зачем нужна площадка, если нам ее не дают?

Влад Владимиров

Нерационально России содержать такую кучу неразумных недоумков, которые политику в своей работе ставят во главе всегда... Идут всегда на поводу у откровенных хамов там и придурков. Да, пошли вы скопом "на хутор бабочек ловить" там, господа...