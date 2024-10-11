Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, поскольку отошла от своих первоначальных задач.
В России заявили о кризисе в ОБСЕ
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С
Странник
зачем нужна площадка, если нам ее не дают?
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17 час.
Влад Владимиров
Нерационально России содержать такую кучу неразумных недоумков, которые политику в своей работе ставят во главе всегда... Идут всегда на поводу у откровенных хамов там и придурков. Да, пошли вы скопом "на хутор бабочек ловить" там, господа...
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17 час.
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