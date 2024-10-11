В России заявили о кризисе в ОБСЕ

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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С
Странник
зачем нужна площадка, если нам ее не дают?
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17 час.
Влад Владимиров
Нерационально России содержать такую кучу неразумных недоумков, которые политику  в своей работе ставят во  главе всегда... Идут всегда на поводу у откровенных хамов там и  придурков. Да, пошли вы скопом &quot;на хутор бабочек ловить&quot; там, господа...
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17 час.

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