Обзор матчей второго раунда на турнире Welsh Open 2024

Сы Цзяхой обыграл Эндрю Паджетта, Марк Аллен разгромил Ма Хайлуна, Марк Уильямс выиграл решающий фрейм у Сандерсона Лама, Нил Робертсон провел трудный матч против Стюарта Кэррингтона, Рики Уолден нанес поражение Мэттью Стивенсону, Дин Джуньху проиграл Робби Уильямсу, Роберт Милкинс продолжит защиту своего титула, а Барри Хокинс, Джон Хиггинс и Дуэн Джонс также одержали победы во втором раунде на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.