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Обзор матчей второго раунда на турнире Welsh Open 2024

Обзор матчей второго раунда на турнире Welsh Open 2024

Сы Цзяхой обыграл Эндрю Паджетта, Марк Аллен разгромил Ма Хайлуна, Марк Уильямс выиграл решающий фрейм у Сандерсона Лама, Нил Робертсон провел трудный матч против Стюарта Кэррингтона, Рики Уолден нанес поражение Мэттью Стивенсону, Дин Джуньху проиграл Робби Уильямсу, Роберт Милкинс продолжит защиту своего титула, а Барри Хокинс, Джон Хиггинс и Дуэн Джонс также одержали победы во втором раунде на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.

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