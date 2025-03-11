Рубио: возобновление помощи Киеву зависит от встречи с делегацией Украины

Она пройдет без участия Владимира Зеленского Решение о возобновлении военных поставок Украине со стороны Соединенных Штатов, а также предоставлению ей разведывательных данных может быть принято, если американская делегация выйдет «довольной» со встречи с представителями Киева.
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