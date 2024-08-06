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Когда в Северодвинске отключат горячую воду: сроки гидравлических испытаний

Когда в Северодвинске отключат горячую воду: сроки гидравлических испытаний

В администрации Северодвинска сообщили сроки проведения гидравлических испытанийВ Северодвинске на следующей неделе пройдут гидравлические испытания.

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