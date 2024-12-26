Ситуация в Абхазии остаётся напряжённой. Действующая власть, по-прежнему проводит нерешительную политику, рискуя потерять остатки авторитета.
Криминальная «оппозиция» рвётся к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия
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Eduard
А оппозиционера,вернее агента повесьте за яйца на заюоре!
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20 час.
Eduard
Все эти "оппозиционеры" хотят власти и денег! Всё! Как видно победить честно это ЧМО не умеет!
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20 час.
Андрей Шишинов
Вывести наших миротворцев. Перекрыть границу. Обрезать провода на границе. Перестать выплачивать пенсии на территории не подконтрольной России. (хочешь получать пенсию- переезжай в Россию). Через год посмотреть что получится и выжившим предложить условия продолжения контактов.
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15 час.
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