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Царьград

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Лавров: Интересы России и США никогда не совпадут даже на 50%

Лавров: Интересы России и США никогда не совпадут даже на 50%

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности совпадения интересов России и США более чем на 50%.

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