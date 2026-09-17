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Мендель назвала президента Украины «инструментом самоубийства нации»

Мендель назвала президента Украины «инструментом самоубийства нации»

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель назвала президента «угрозой украинскому суверенитету» и «инструментом самоубийства украинской нации».

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