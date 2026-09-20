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stroimdom21

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Как выбрать датчики вибрации для промышленной диагностики: разбор технологий и совместимости

Как выбрать датчики вибрации для промышленной диагностики: разбор технологий и совместимости

Когда речь заходит о вибромониторинге промышленного оборудования, многие упускают из виду главный парадокс: точность всей системы диагностики зависит от самого маленького элемента — первичного преобразователя.

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