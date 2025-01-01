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Решение Зеленского по транзиту газа назвали в России ударом в спину Европе

Решение Зеленского по транзиту газа назвали в России ударом в спину Европе

Шеремет: решение Украины по транзиту газа стало шоком для ЕС Решение Владимира Зеленского по транзиту газа стало шоком для ЕС, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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