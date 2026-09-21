Daredevil: Born Again To End With Season 3 At Disney+ As Showrunner Exits

Matt Murdock's vigilante mission is coming to an end: Daredevil: Born Again will end with its upcoming third season on Disney+.
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