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Где и почему 15 августа 2024 года будет выходным днем

Где и почему 15 августа 2024 года будет выходным днем

Где и почему 15 августа 2024 года будет выходным днем Ольга Вайленко15 августа 2024 года в Республике Тыва отмечается День Республики Тыва — национальный праздник, который учрежден в республике и отмечается ежегодно с 1999 года.

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