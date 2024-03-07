Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире

В феврале 2024 года были зарегистрированы рекордно высокие температуры. По данным европейской службы мониторинга Copernicus, этот месяц стал самым теплым в мире за всю историю метеорологических наблюдений.
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